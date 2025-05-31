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Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuk hakları temelli afet politikalarının geliştirilmesine öncülük etmeye devam edecek.

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İkinci gün çocuk ve gençlerin katılımıyla düzenlenen programda ise çocuklar sürecin merkezine alındı. Afetler ve olası riskler hakkında atölye çalışmaları gerçekleştirilen programda çocuklar grup çalışmaları aracılığıyla taleplerini, görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Çalıştay sonunda çocukların aktif katılımıyla yol haritası oluşturuldu.

Belediyelerin rolü, veri temelli yaklaşımların önemi ve risk haritalarının kullanımı ele alındı. Adana özelinde somut öneriler geliştirilerek, çocukların afetler nedeniyle karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı korunmasına yönelik stratejik adımlar belirlendi.

Çalıştayın ilk günü Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen “Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı”na UNICEF ve TESEV temsilcileri çeşitli sunumlarla katkı sundu.

İki gün süren çalıştayda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve çocuklar bir araya gelerek afetler sebebiyle oluşabilecek risklere karşı ortak çözümler geliştirdi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen “Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı”, afetlere karşı çocuk güvenliğini önceliklendiren kapsamlı bir yaklaşım oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Adana’da çocuklar için afetlere karşı güvenli bir gelecek planlanıyor.

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