Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin dört bir yanını devasa hizmetlerle donatmaya aralıksız devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde Yenidoğan, Atakent, Levent ve Güzelevler mahallelerini sel ve su baskınlarından kurtaracak dev proje tamamlandı. 2000 mm (2 metre) çapında beton borular kullanılarak inşa edilen 2700 metre uzunluğunda devasa yağmur hattı ile aşırı yağışlardaki sel sularının emniyetli bir şekilde Sarıçam Deresi’ne deşarjı sağlandı. Yağmur suyu hattı ile birlikte 787 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı da yenilenerek hizmete alındı.

Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler, muhtarlar ve bölge halkı katıldı. Törende ilk sözü Yenidoğan Mahalle Muhtarı Önder Üzüm aldı. Bölge mahallelerinin muhtarlarıyla birlikte platforma çıkan Üzüm, Başkan Zeydan Karalar’a yağmur suyu hattı ve diğer hizmetleri için teşekkür etti.

HEMŞEHRİLERİMİ DEVASA HİZMETLERLE BULUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

İnsanın doğup büyüdüğü yerlere hizmet etmesinin çok kutsal ve gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar şunları kaydetti: “Hemşehrilerimin, Adanalıların bana yönelttiği sevgi hiçbir belediye başkanına nasip olmadı. Bana bunu yaşattığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda bize büyük bir sorumluluk yüklüyor ama bunun altından kalkmasını da biliyoruz. Hemşehrilerimi devasa hizmetlerle buluşturmanın gururunu mutluluğunu yaşıyorum.”

BÜYÜK İŞLERİ, KISA SÜRELERDE YAPIYORUZ

Adana’nın her noktasını çok iyi bildiğini ve mahallelerde sürekli vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiği, sorun dinlediği için, ihtiyaçları bildiğini ve hizmeti buna göre şekillendirdiğini anlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Toplamda 94 noktaya yağmur suyu hattı yaptık. Bugün de 4 mahalleye yönelik yağmur suyu hattının tamamlanması nedeniyle buradayız. Bir yılda bitirdik. Yaptığımız hemen her işi, normalin altında sürelerde tamamladık. Adana’da bir belediye başkanının yaptığı alt geçit yoktu. Biz inşa edip hizmete almaya başladık ve bunları 90 gün, 75 gün gibi mucizevi sürelerde tamamladık. Yeni alt geçitler yapıyoruz ve onları da olabilecek en kısa sürelerde tamamlayacağız.”

YAĞMUR SUYU HATTI; İKLİM KRİZİYLE MÜCEDELEYE VE SUYUN KORUNMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırarak, tarım sulamasına çok önemli katkı sağlanacağını, iklim krizi ve suyun korunması mücadelesinde de etkili yöntemlerden birinin hayata geçirilmiş olacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, yağmur suyu hatlarının 2 metre çapında borularla yapılacak olmasının da önemine değindi.

Yenidoğan, Atakent, Levent ve Güzelevler Mahalleleri Yağmur Suyu Projesi’yle; bölgenin bir sorununu daha çözdüklerinin altını çizen Başkan Zeydan Karalar, bu neden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bölgeye daha büyük hizmetlerin de geleceğini duyuran Başkan Zeydan Karalar, zor koşullara rağmen eksikleri tamamlamaya, Adanalılara hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

ASBESTLİ BORU BIRAKMAYACAĞIZ

Yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, 2019’dan bu yana kanserojen etkisi olan 440 km asbestli boru değiştirildiğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın hiçbir yerinde asbestli boru kalmaması için harekete geçtiklerini bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bazı farklı konulardaki hizmetleri de dile getiren Başkan Zeydan Karalar, 5 bin sokak canlısının barınabildiği bakımevinin kapasitesini 10 bine çıkaracak projenin temelini attıklarını, Adana turizminin gelişmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2019’DAN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMALARI.

2019 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplam 2691 kilometre içme suyu hattı inşa ederek halkımıza sağlıklı, temiz, kaliteli su ulaştırdık. İçme suyu çalışmalarımız kapsamında toplam 440 kilometre asbestli borunun değişimini gerçekleştirdik. Bunların yerine dayanıklı ve yeni nesil borular kullandık.

2019 yılından bu yana Adana genelinde toplam 514 kilometre kanalizasyon hattı inşa ettik. Kanalizasyon hattı yatırımlarımızla Adana’mızın altyapısını güçlendirdik, atık su sisteminde yaşanan sorunları ortadan kaldırdık.

Yağmur Suyu Çalışmaları

Bugüne kadar 94 farklı noktada 70 kilometre yağmur suyu hattı inşa ettik. Uzun yıllardır su taşkınlarıyla gündeme gelen 35 ayrı bölgedeki sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturduk.

Bu kapsamda yağmur suyu altyapısı bulunmayan mahallelerde yeni hatlar oluşturulurken, birleşik sistemle çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrıldı. Böylece hem altyapının taşıma kapasitesi artırıldı hem de yoğun yağış dönemlerinde yaşanan kanalizasyon kaynaklı su baskınlarının önüne geçildi.