Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’i makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen ve planlanan tarımsal projeleri değerlendirdi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Ziyarette, Bilecik Pazaryeri’nde tarım arazilerinin verimli kullanımı adına yapılan destekleme çalışmaları ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen arazi toplulaştırma faaliyetleri ele alındı.

Başkan Tekin’e ziyaretinde AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve Belediye Meclis Üyesi Özcan Özkar da eşlik etti. Görüşmelerde, çiftçilerin üretim gücünü artıracak projeler, sulama altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal kalkınmaya yönelik yeni destekler üzerinde duruldu.

Ankara temasları kapsamında Başkan Tekin, Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in de konuğu oldu. Gerçekleştirilen görüşmelerin, Pazaryeri’nin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Başkan Tekin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapabilmesi için Ankara’da gerekli temaslarda bulunduk. Destek sözü aldığımız bu çalışmalar, Pazaryeri’nin tarımda örnek bir ilçe olma yolculuğuna katkı sağlayacak” dedi.