Spor Panorama programına bu hafta Bireysel Akademi Koordinatörü Mehmet Şengeldi ve Bursa Yıldırımspor Kaleci Antrenörü Necati Pala konuk oldu.Aslı YEŞİLYURT/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV'de Mehmet Ali Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Spor Panorama programına Bireysel Akademi Koordinatörü Mehmet Şengeldi ve Bursa Yıldırımspor Kaleci Antrenörü Necati Pala konuk oldu.

Programda Şengeldi ve Pala, Bursa’da futbolu değerlendirdi.

Nilüfer Futbol Kulübü’nün 3. Lige yükselmesinin Bursa için yeni bir kazanç olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Bursa Yıldırımspor Kaleci Antrenörü Necati Pala, “Bursa’nın bu başarıya ihtiyacı var. Bursaspor aşağıya ivmelenmeye başladığından beri Bursa’da futbol ciddi şekilde çöküş yaşıyor. Aslında Bursaspor lig düşüyor ama aslında komple Bursa kenti lig düşmüş oluyor. O yüzden bu güzellikler bizim için önemli çünkü her ne kadar takımı ligde olmasa da Bursa futbol ile yaşayan bir şehir. O yüzden alttan gelen yeni takımlarla tekrar yukarı doğru bir ivmelenme olsun istiyoruz” dedi.

Yıldırımspor için sezonu değerlendiren Pala, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yıldırımspor’un misyonu zaten gençlere odaklı. Tamamen altyapı odaklı bir takım. Başkanın bu konudaki düşünceleri her zaman aynı oldu. Takımın çok büyük bütçelerle değil, doğru transferleri yapıp doğru takımı kurup yapabileceği en iyi dereceyi yapmasını istiyoruz. İlk başladığımızda da hiçbir zaman hedef koymadık. Sadece kulübe yakışır bir şekilde iyi futbol oynamasına baktık.” şeklinde konuştu.

Pala, genç bir takımdan oluşmanın zorluklarına da değinerek, “Genç takım olması, dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri. Özellikle ilk yarının sonuna doğru takımın uyum sürecinin biraz geç olması dalgalanmaları artırdı. İkinci yarıda da Balıkesir ile sallantılı başlasak da toparladık. Ancak antrenörle olan bağlar tekrar bizi sıkıntıya sürükledi. Bu durum da takımı biraz bocalattı. İçeride kurulan arkadaşlık, yakalanan ritim çok iyiydi ama bir türlü hocayla frekans yakalanamadı. Play-off’u gördük ama çok yorgun gördük. Murat hocanın maça iki gün kala takımı bırakması bizi şoka uğrattı. Bunun etkisiyle iki maçı üst üste kaybetmemiz bizi salladı. O sırada Ufuk hoca geldi, futbolcularla iletişimi başarıyla sağladı ama zaman çok dar olduğu için o iletişim sahaya yansıyamadı. Dolayısıyla bu ayrılığın Play-off’ta çok büyük bir etkisi var. Antrenör ayrılığının ardından futbolcu sudan çıkmış balığa döndü. O süreçte de iki maç verdik. Çok da büyük avantajımız vardı ama o avantajı kaçırdık.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da futbolun geçmişteki başarılı takımlarında bahseden Bireysel Akademi Koordinatörü Mehmet Şengeldi, “Bursa’nın geçmişine baktığımızda birçok profesyonel takım görüyoruz ama şuan maalesef bu sayı çok az. Bu başarılı takımlardan birisi de birisi de Yıldırımspor. Onlar çok başarılı oldu, olmaya da devam ediyor. Yıldırımspor, Nilüfer Futbol Kulübü gibi takımların çoğalması lazım. Şehir dışında çalıştığım dönemde herkes Bursa’ya gıpta ile bakıyordu. Türkiye’nin her yerinde Bursa patentli oyuncular vardı.” şeklinde konuştu.

Bursaspor’un geldiği noktayı da değerlendiren Şengeldi, “Bursaspor’un geldiği durum bize hiç yakışmayan bir durum. Nedenleri her zaman konuşuluyor. Her zaman söylediğimiz gibi bu konuda teşhis var ama tedavi yok.” dedi.

Nilüfer Futbol Kulübü’nün başarısını da kutladığını dile getiren Şengeldi, “Nilüfer Futbol Kulübü de güzel işler yaptı. Battalla da Türkiye ve Bursa futbolu için önemli bir oyuncuydu. Teknik adamlığını ise yeni göreceğiz. Nilüfer öyle bir kadro ve bütçeyle girdi ki bu işe ‘zaten olacaktı’ dedirtti. Bal Ligi’nin en üst düzey oyuncularını getirdi. Böyle bir kadro kuruluyorsa zaten çıkacaktır. Umarız bu takımlar daha da çoğalır çünkü bursa futbolu bunu hak ediyor.” ifadelerini kullandı.