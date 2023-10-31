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Bursa’da kırsal kalkınma hedefiyle çiftçiye her alanda önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi HAGEL aracılığıyla Gemlik ilçesinde 125 çiftçiye, toplam 250 top damlama su borusu dağıttı.BURSA (İGFA) -Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, özellikle su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir desteğe daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapmasında, Gemlik ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde 125 çiftçiye 250 top damlalıklı su borusu dağıtımı yapıldı.

Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa’nın her geçen gün tarımda, kültürde, sanatta ve sosyal faaliyetlerde daha fazla öne çıkan illerden biri olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçinin ve köylünün de her zaman yanında olduğunu ve üzerine düşeni yaptığını belirten Yıldız, “Ekipler tarafından ilçe ilçe gezilerek üreticilerimizin eksik ve ihtiyaçları tespit ediliyor. Bu yönde de destekler sağlanıyor. Bugün de Gemlik’te ihtiyaca binaen damlama sulama ekipmanları dağıtılıyor. Şuanda en büyük sıkıntılarımızdan birisi, tarımsal arazilerin hemen nakde çevirmek için satılmasıdır. O arazileri har vurup harman savuruyoruz. Sonra o sattığımız arazilerde işçi oluyoruz. Arazilerimize sahip çıkmalıyız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yaptığımız gibi tarımla iç içe olan vatandaşlarımız için de çalışıyoruz. Projemiz tüm şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILMALI

Törene katılan Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de İlçe Tarım Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin maddi destek sağladığı projenin tüm ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Suyun artık dünyada en çok aranılan kaynak olduğunu ifade eden Göç, “Nüfuslar hız artıyor. Dünya da bu nüfusu beslemek zorunda. Elimizdeki kıt kaynakları daha verimli kullanmalıyız. Gemlik de Bursa’nın ve Türkiye’nin tarımda marka bölgelerinden birisidir. Çok kıymetli Gemlik zeytinine sahibiz. Daha az emekle daha fazla verim sağlamak bu katkılarla mümkün olacaktır. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa İl Tarım Müdürü İbrahim Acar da dünyada sürekli artan nüfusla orantılı olarak gıda ihtiyacının da arttığına dikkat çekti.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu da tarımsal üretimle uğraşanların her zaman desteklenmesi gerektiğini hatırlatarak, destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.