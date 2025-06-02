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Zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen yıkım çalışmasında, bin 900 metrekarelik arazi üzerine kurulu toplam 270 metrekarelik iki kaçak villa ile birlikte alandaki müştemilat da kullanılamaz hale getirildi.

Özellikle tarım alanlarına inşa edilen kaçak yapılara göz açtırmayan belediye ekipleri, son olarak Hasanağa Mahallesi’nde inşa edilmiş iki kaçak villayı yıktı.

Belediye ekiplerinin tespitleri sonucu ya da vatandaşlardan gelen ihbarlar neticesinde imara aykırı inşa edilmiş yapılar kullanılamaz hale getiriyor.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Hasanağa Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen iki villayı müştemilatlarıyla birlikte yıktı. BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

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