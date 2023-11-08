Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm okullarda genel boykot kararı aldı.BURSA (İGFA) - İsrail Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlardan sonra dünya genelinde tepkiler artarak devam ediyor.

Birçok ülkede sokak gösterileri ve boykot kararları alınıyor.

Ülkemizde de birçok kişi, kurum, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları kendi bünyesinde boykot kararı alıyor.

Konuya ilişkin duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, boykot çalışmasını okullarda da öğrenci veli işbirliği ile gerçekleştirmeyi hedefledi.

Velilerin de desteklediği boykot kararıyla ilgili "Gazze’de gerçekleştiren bu soykırımın, İsrail'in finans kaynakları olan İsrail ürünlerini almamakla bu katliamın finans kaynağı olmak istemiyoruz. Masum çocukların katledilmesine çocuklarımızın alet olmaması için önemli bir çalışma” olduğunu değerlendiren veliler bunu sosyal hayatın her alanında olması gerektiğini ifade ettiler.

https://twitter.com/bursailmem16/status/1721830003325767989

Müdürlük, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu afiş çalışmasında “Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin’de yaşanan zulüm ve soykırım karşısında öğrencilerimizle mazlumların yanındayız.” ifadeleri yer aldı.