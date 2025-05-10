Şehir ve kültür akademisi çalışmalarıyla yaşadıkları şehri yerinde öğrenme amacı doğrultusunda hareket eden Bursa Öğretmen Akademileri, “Şehir ve Gastronomi” başlığıyla İnegöl’de buluştu. İnegöl Belediyesi tarafından Gastro İnegöl Restoranında misafir edilen konuklar, şehrin coğrafi işaretli ürünü İnegöl Piyazının yapımını şeflerden öğrendi.BURSA (İGFA) - Yaşadıkları ve görev yaptıkları şehir ile ilgili bilgileri yerinde öğrenme amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında çalışmalarını sürdüren Bursa Öğretmen Akademileri, belirli aralıklarla farklı ilçe ve konu başlıklarıyla yaptıklarını buluşmalar kapsamında bugün İnegöl’e geldi. “Şehir ve Gastronomi” başlığında toplanan Bursa Öğretmen Akademileri İnegöl etkinliğinde hem şehir turu gerçekleştirip İnegöl’ün tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetti hem de İnegöl Belediyesi tarafından Gastro İnegöl Restoranında misafir edilerek İnegöl’ün lezzetlerini keşfetme imkanı buldu.

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Karaca, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve İnegöl, Osmangazi, Yıldırım ile Nilüfer ilçelerinde farklı okullarda görev yapan 21 öğretmenin katıldığı etkinlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da misafirleri yalnız bırakmadı. Gastro İnegöl’de gerçekleşen buluşmada konuk öğretmenlerle İnegöl’ün 6. Coğrafi İşaretli Ürünü olan İnegöl Piyazının yapımına ilişkin bir workshop etkinliği de yapıldı.

Misafirlere İnegöl Belediyesi tarafından şehrin gastronomi lezzetleri tanıtıldı. İnegöl Köftesi ve İnegöl Piyazının yanında İnegöl Gazozunun da tadına bakan konuklar, şehrin zengin mutfağı karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Buluşmada kadın öğretmenlere anneler günü nedeniyle karanfil takdimleri de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa’nın farklı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerini İnegöl’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.