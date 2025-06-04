Bursa İnegöl Belediyesi, artan araç sayısına bağlı olarak mahallelerde yaşanan otopark sorunlarına ücretsiz ve güvenli otoparklarla kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'de Süleymaniye Mahallesi Hacı Şakir Sokak ve Yeşil Bursa Caddesi girişinden erişimi bulunan alanda 47 araçlık otopark oluşturuluyor.

Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık yedi bin araçlık otopark alanını kullanıma sunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şimdi de Süleymaniye Mahallesi Hacı Şakir Sokak’ta kapsamlı bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu. İnegöl Belediyesi bir yandan şehir genelindeki eksiklikleri giderirken, diğer yandan mahallelerde yaşanan otopark sorununu ücretsiz otoparklar oluşturarak çözümlemeye devam ediyor. Daha önce bölgede yapılan temizlik ve hazırlık çalışmalarının ardından, yeni otopark alanının vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalar hızla sürdürülüyor.

“ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARINI ÜRETME ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERDİK”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban otopark çalışmalarını beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Planlamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda ücretsiz otopark alanları üretme çalışmalara hız verdiklerini ileten Başkan Alper Taban, buradaki çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Başkan Alper Taban açıklamasında, “Şehrimizin nüfusunda ve konut sayılarında artış var. Vatandaşlarımızın da yaşadığı her muhitte ihtiyacı olan konuları bir bir hem geçtiğimiz dönem, hem de bu dönem başında planlamaya almıştık. Bu planlamalardan birisi de otopark üretimiydi. Mahallelerimize kazandıracağımız ücretsiz otopark alanlarını üretme konusundaki çalışmalarımıza hız verdik. Geçtiğimiz hafta da Salih Efendi Sokak otopark alanı düzenlemesini yapmıştık ve o alandaki çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Şimdi de Hacı Şakir Sokak üzerindeki çalışmalarımızı yürüyoruz. İnşallah bayrama kadar burayı tamamlayarak kullanıma açmak istiyoruz. Bölgedeki binaların terkleri yapıldıktan sonra kalan alanın toparlanması ve zemin alanının iyileştirilmesi ile otopark çalışması hazırlanmış oluyor.” dedi.

“BU ALANLARLA BİRLİKTE TERTİP VE DÜZENİ SAĞLAYARAK TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI ÖNLEMİŞ OLUYORUZ”

Yeni otoparkın sadece bir park alanı değil, aynı zamanda yaşam kalitesine katkı sağlayacak bir düzenleme olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “ Toplamda 1650 metrekarelik parke taşı uygulaması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, gece kullanımı ve güvenlik açısından 4 adet aydınlatma direği için altyapı çalışmaları yapıyoruz. Buralar birer yaşam alanı. Araç sayısının da arttığını düşündüğümüzde vatandaşlarımızın da böyle bir ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. Bu alanları da oluşturarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş oluyoruz. Vatandaşlarımız evlerine geldiğinde yakınımda park yerim var diyor ve güvenli alana araçlarını park etmiş oluyor. Dolayısıyla bu alanlarla birlikte tertip ve düzeni sağlayarak trafik sıkışıklığını önlemiş oluyoruz. Alanın iki girişi mevcut, birisi yaya ve bisiklet girişi diğeri de araç giriş ve çıkışı olarak kullanılacak. Çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Farklı mahallelerimizde de toplam 13 ayrı otopark çalışmamız mevcut. Bu alanları da zaman zaman ziyaret ederek yaptığımız çalışmaların detaylarını paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN ÖNEMLİ RİCA

Başkan Alper Taban, açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunarak otopark alanlarının ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekti. Alanın güvenlik kameralarıyla 24 saat izleneceğini belirten Başkan Alper Taban, kullanıcıların çevre sakinlerini rahatsız etmemek adına sessizliğe özen göstermeleri, araçlarını çizgiler dışında park etmemeleri ve uzun süreli park yapmaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti. Bu alanların düzenli ve verimli kullanılabilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.