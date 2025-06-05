Bursa'da Uludağ Mimarlık Topluluğu (UMİT) tarafından düzenlenen “UMİT ile İlk Baretim ve Şantiye Yeleği Töreni 2025”, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde coşkuyla gerçekleşti. Genç mimar adayları, mesleki yolculuklarına ilk adımı atarken, protokol üyeleri meslek ve kent planlamasına dair önemli mesajlar verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin tek resmi topluluğu olan Uludağ Mimarlık Topluluğu (UMİT), 2018 yılında Prof. Dr. Murat Taş’ın danışmanlığında kurulan geleneğini sürdürerek, 2025’te “İlk Baretim ve Şantiye Yeleği Töreni”ni düzenledi.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Mimar Gökhan Yıldız, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mimar Hayrettin Eldemir, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, sponsor firmalar, fakülte yöneticileri, öğretim elemanları, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, törende yaptığı konuşmada, Nilüfer’in gelişmişlik düzeyine dikkat çekerek, artan nüfus ve yaşam talebinin planlı şehirleşmeyle dengelenmesi gerektiğini vurguladı. “Mimarlık, sadece bina tasarımı değil, vicdani bir meseledir. Gençler ve özellikle kadınlar, Cumhuriyet’e sahip çıkmalı. Nilüfer zaten güzel, ama sizlerle çok daha güzel olacak” dedi.

“SOSYAL İLİŞKİLER MESLEKTE ÖNEMLİ”

Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, gençlere mesleki ve sosyal gelişim tavsiyelerinde bulunarak, “Mesleğinizi yapmak önemli, ama sosyal ilişkileriniz bunun icrası için daha da kritik. Yıldırım ve Nilüfer’deki kentsel sorunlar için çalışıyoruz. Çizimle yetinmeyin, gezin ve sosyalleşin” diye konuştu.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, gençlere umutlu olmalarını önererek, “Dışarıdaki problemler omuzlarınızda olacak, ama şevkinizi kaybetmeyin. Önemli olan, hepimizin sorumluluk alarak bu işi birlikte yürütmesi” dedi.

“BARET, İLKELERİMİZİN SİMGESİ”

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, mimarlığın ağır bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Baret, iş güvenliğinin yanı sıra ilkelerimizin simgesidir. Şehir planlama ve kentleşme, asli sorumluluğumuzdur. Mesleğimizin hakkını vererek, sosyal hayatı da yaşamalıyız” diyerek gençlere bilinçli bir meslek duruşu çağrısı yaptı.

UMİT, mesleki gezilerden yarışmalara, kültür-sanat etkinliklerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürütüyor. Teknik geziler, atölyeler, spor etkinlikleri, ağaç dikimi, iftar ve piknik gibi dayanışma odaklı programlarla mimarlık öğrencilerinin gelişimine katkı sağlıyor. Etkinlikler, UMİT’in sosyal medya hesapları ve fakültenin resmi web sitesinden takip edilebiliyor.

Tören, genç mimarların baret ve şantiye yeleği takması, sponsorlara teşekkür belgelerinin sunulması ve Müzik Topluluğu’nun dinletisiyle sona erdi.