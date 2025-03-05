Bursa İnegöl Belediyesi’nin teravih programları kapsamında İpek Yolu Camisinde vatandaşlarla buluşan Hafız Fatih Kaya, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle gönülleri mest etti. Kaya, teravih namazını da kıldırdı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin teravih programları kapsamında 04 Mart Salı akşamı Hafız Fatih Kaya Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı için İpek Yolu Camisinde İnegöllülerle buluştu. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcıları ve AK Partili yöneticilerle teravih namazı için İpek Yolu Camisine gelerek cemaatle bir araya geldi.

Yatsı namazı öncesi Kuran-ı Kerim tilavetleriyle gönülleri okşayan Hafız Fatih Kaya, teravih namazını da kıldırdı. Namaz sonrası İnegöl Belediyesi vatandaşlara ikramlarda bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban da cemaatle cami bahçesindeki çay ocağında bir araya geldi. Şehir ve ramazan ayına ilişkin sohbetlerin yapıldığı buluşmada karşılıklı fikir alışverişleri yapıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DEVAM EDEN TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla hazırladığı teravih programları tarih ve yerleri ise şöyle:

06 Mart Perşembe Hafız Ahmet Yüksel ile Mustafa Kaya Akhisar Mahallesi Camisinde,

07 Mart Cuma Hafız Tayyip Hoş Alanyurt Uludağ Camiinde,

11 Mart Salı Hafız Halil İbrahim Baş Yeniceköy Çarşı Camiinde,

13 Mart Perşembe Hafız Osman Bostancı Cerrah Merkez Camisinde,

14 Mart Cuma Hafız Ferruh Muştuer ile Mevlidhan Mustafa Kaya Tahtaköprü Camiinde

18 Mart Salı Hafız Ali Derman Tabakoğlu Camisinde,

21 Mart Cuma Hafız Abdullah Altun TOKİ Hz. Ali Camisinde,

24 Mart Pazartesi Hafız Arif Tecanlıoğlu Göçmen Camisinde,

26 Mart Çarşamba Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay ile Mevlidhan Mustafa Kaya OSB camisinde olacak.