Bursa İnegöl Belediyesi, şehir merkezindeki trafik ve ulaşım sıkışıklığını azaltmak amacıyla başlattığı kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orhaniye Mahallesi’nde 5 ayrı taşınmazın kamulaştırılması tamamlandı, yıkımları devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmaları şehir merkezindeki trafik akışını iyileştirmenin yanı sıra, ara sokaklardan alternatif güzergâhlara dönüşüm sağlayarak ulaşımda rahatlama yaratmayı amaçlıyor. Orhaniye Mahallesi Türker ve Hatay Sokak üzerinde yapılan kamulaştırmalar ile bu bölgelerdeki dar alanlar genişletilerek, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

5 AYRI TAŞINMAZ 2 MİLYONU GEÇEN BEDEL İLE KAMULAŞTIRILDI

2015-2024 yılları arasında Orhaniye Mahallesi’ndeki Türker ve Hatay Sokaklarda toplamda 5 ayrı taşınmaz, İnegöl Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Toplam bedeli 2 Milyon 222 bin 410 TL olan kamulaştırma çalışmaları sonrası İnegöl Belediyesi ekipleri bu alanları yıkarak alternatif güzergah oluşturuluyor.

‘’NASIL Kİ KAN DOLAŞIMI İÇİN DAMARLARIN AÇIK OLMASI LAZIMSA SOKAKLARIMIZ DA BU ŞEKİLDE AÇIK OLMALI’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Kamulaştırma çalışmalarını insan vücudundaki kan dolaşımı benzetmesini yaparak proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, ‘’Şehrimizin kırsalında, merkezinde her alanda yürüttüğümüz çalışmalar var. Bunlar yerine göre otopark, park, çocuk oyun alanları ile yeşil alanlar üretme, beraberinde sokakları birbirine bağlayıp açmak gibi pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz.

Orhaniye Mahallemizde de geçmişten bu yana gelen çalışmalarımız var. 2015 ve 2024 yılları arasında yapılan kamulaştırma çalışmaları sonrası bu alanları belediye bünyemize geçirerek daha sonra yıkımlarını gerçekleştirdik.

İnsan vücudundaki kanın dolaşması ve vücut sisteminin yaşayabilmesi için nasıl ki damarların açık olması lazımsa sokaklarımızın da bu şekilde olması lazım. Geçmişte yapılaşmalar yapılmış ve bugün de ihtiyaç olan noktalarda bu tür kamulaştırmalarla sokaklarımızı rahatlatmak tek amacımız. Yerine göre sokakların çıkmasını, otopark ve oyun alanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere birimlerimiz çalışıyor.’’ dedi.

‘’EN AZ KANAL İNEGÖL KADAR DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA’’

Başkan Alper Taban açıklamasının sonunda kamulaştırma ile açılan alanların en az Kanal İnegöl gibi büyük bir çalışmalar olduğunu ileterek mahalle halkının yaşamını kolaylaştıracağına vurgu yaptı.

Aynı zamanda tehlikeye arz eden metruk binaların da yıkımlarının yapıldığını ileten Başkan Alper Taban, ‘’Kanal İnegöl projemiz de çok değerli ama kamulaştırma çalışmaları da en az bu projeler gibi büyük ve kıymetli çalışmalar. Buradaki yapıların kaldırılarak sokağın rahatlatılması vatandaşlarımızın ulaşımının kolaylığını sağlayacaktır.

Eski yani metruk olarak adlandırılan binaların kaldırılması ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu binalarda özellikle yangın tehlikesi yüksek binalar ve başkaca olumsuzluklara vesile oluyor. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın iletisiyle bu alanları temizlemeye devam ediyoruz. Bir taraftan bunlara kaynak üretiyor olacağız, diğer taraftan da sahada bir bir çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.’’ dedi.