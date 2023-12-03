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Talihlilere kitap kulelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.

Efes Selçuk'tan gençlere 'kapalı salon ve merkez' müjdesi

Efes Selçuk'tan gençlere 'kapalı salon ve merkez' müjdesi

Aslı Korkut, Ayşe Aytuğ, Ayşe Bilgili, Pınar Demir, Kübra Emre, Gülizar Ataş ve Eren Kenaroğlu isimli vatandaşlar, Cumartesi günü Kitap Kulelerini teslim almak üzere Kitap Günleri organizasyonunun yapıldığı MODEF Fuar alanına davet edildi.

İnegöl Belediyesi’nin 7. Kitap Günleri kapsamında düzenlediği 7 Kitap Kulesi çekilişi tamamlandı. Bini aşkın kişinin katıldığı çekilişte Kitap Kulelerini kazanan talihlilere hediyelerini Başkan Alper Taban takdim etti. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Kitap Günleri coşkusu sürüyor. Organizasyon kapsamında artık geleneksel hale gelen Kitap Kulesi çekilişi de Kitap Günlerinin açılışının yapıldığı 24 Kasım’da başlatılmıştı. 7. Kitap Günlerine özel 50 kitaptan oluşan 7 Kitap Kulesinin verileceği çekiliş 01 Aralık Cuma günü sona erdi.

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