Bursa'nın Karacabey ilçesinde sahnelenen "Fotoğrafçı" orta oyunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ramazan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında büyük beğeni gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi’nin işbirliğiyle Ramazan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Fotoğrafçı” isimli orta oyunu, Karacabey'de sahnelendi.

Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 45 dakika süren bu tek perdelik oyun, Karacabeylilerden tam not aldı.

“Fotoğrafçı” orta oyunu, fotoğraf makinesinin henüz yeni icat edildiği bir dönemi konu alırken hikaye, Kavuklu Hamdi’nin iftara yetişmeye çalışırken İsmail Efendi ile tanışmasıyla başlıyor. İsmail Efendi’nin fotoğrafhanesine girmesiyle gelişen olaylar, mahalleye yeni sakinlerin katılmasıyla daha da renkleniyor. Oyun boyunca seyirciler, dönemin sıcak mahalle kültürünü, eğlenceli diyalogları ve hayatın içinden mizahi olayları izleme fırsatı buldu.

Fotoğraf makinesi üzerinden işlenen bu renkli hikaye, kahkaha dolu anlar ve keyifli bir atmosferle birleşti.

Beğeniyle izlenen oyun, tiyatroseverlerenostaljik bir dönemi keyifle hatırlattı. İzleyiciler, farklı karakterlerin hayatına kısa bir yolculuk yaparak dönemin insan ilişkilerini ve mahalle yaşamının samimiyetini sahne üzerinden hissetti.

Karacabeylilerin önümüzdeki günlerde sanatla dolu etkinliklerle buluşmayı sürdüreceği vurgulandı.