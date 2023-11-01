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Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, bir bildiri yayınlayarak, Bursa Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakının doktora uyguladığı şiddeti kınadı.BURSA (İGFA) - Bursa'da önceki gün Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen Dr. Nihan Alkış'ın bir hasta yakını tarafından maruz kaldığı şiddet, Bursa Kent Konseyi bünyesindeki Sağlık Çalışma Grubu tarafından kınandı.

Sağlık Çalışma Grubu, yayınladığı yazılı bildiride, sağlıkta şiddet, hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdit olduğu vurgusu yaptı.

Sağlıkta şiddet konusunun, maalesef günlük rutin haberler arasında yer almaya başladığına üzülerek şahit olduklarını kaydeden Kent Konseyi üyeleri, yazılı açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

"Gerek bir takım diziler ve sosyal medya platformlarından olayın kanıksanır tarzda yansıtılmasını ve sağlıkçıya şiddete özendirilmesini doğru bulmuyoruz. Şiddet, mesleki vasıftan öte, insanlık suçu sayılmalıdır. Bu suçlar en ağır şekilde cezalandırılmalı, hiçbir şekilde iyi hal ya da başka adlarla indirim yapılmamalıdır. Sağlık hizmeti sunucusu çalışanların şiddete uğramasının, sağlık hizmetlerini sekteye uğratacağı aşikârdır. Sağlık çalışanlarının moral motivasyonunun yüksek olması kaliteli ve üst düzey bir sağlık hizmeti verilmesinin temel koşuludur. Sağlık sistemimizdeki bir takım uygulama eksiklikleri ve hataların sorumluluk ve yükünün tamamen sağlık çalışanlarına mal edilmesini kabul etmiyoruz. Sevgili halkımızı sağduyulu davranmaya, sayın yöneticilerimizi de hiçbir kaygı ve beklenti düşünmeksizin etkin yasalar çıkartıp sıkı ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya / uygulatmaya davet ediyoruz. Tüm meslektaşlarımızla birlikte sağlıkta şiddete karşı mücadelede dayanışma içinde olacağız" ifadelerini kullandı.