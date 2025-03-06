Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda düzenlenen "İftarda Buluşalım, İftarda Konuşalım" söyleşi etkinliği, Bursa Kız Lisesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Ramazan’ın manevi iklimine uygun şekilde düzenlenen programda, Bursa’nın milli ve manevi değerleri üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yaptığı konuşmada gençlerin akademik ve manevi gelişiminde aile ve toplumun rolünün büyük olduğunu vurguladı. Alireisoğlu, öğrencilerin hem bilgi hem de değerler açısından desteklenmesi için okunan kitaplar ve verilen derslerin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Kara, gençlerle bir araya gelerek onlara manevi değerler, hayatın anlamı ve toplumsal sorumluluklar üzerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Bursa'nın İslam alemindeki yerinden bahsetti. Kara, gençlere yönelik tavsiyeler ve manevi rehberlik içeren "Gençlerle Gönül Gönüle" adlı kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti. Etkinlikte, eğitimde dayanışma ve birlikte çalışmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Bu anlamlı buluşma, öğrencilerin akademik bilgilerini manevi değerlerle harmanlayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bilinçli, erdemli ve topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Etkinlikte emeği geçen öğrenciler, öğretmenler ve destek verenlere teşekkür edilirken, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temenni edildi.