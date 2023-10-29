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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Bursa'nın Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında denize açılan tekneler görsel şölene imza attı.BURSA (İGFA) - Mudanya’da Kaymakamlık ve Belediye’nin desteği Bursa Yelken Spor Kulübü’nün organizasyonuyla irili ufaklı 100'e yakın tekne Cumhuriyetin 100. yıldönümü dolayısıyla kıyı seyri düzenledi.

Arnavutköy Balıkçı Barınağı’ndan denize açılan teknelerin Güzelyalı ve Mudanya sahili arasındaki kıyı seyrine, halkın katılımı için de İzzet Kaptan gezi gemisi eşlik etti. Vatandaşlar denizdeki korteji bayrak sallayarak ve alkışlarla selamlarken, vatandaşların ilgisine denizciler de düdük ve siren sesleri karşılık verdi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın da katıldığı deniz seyri, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılan teknelerin Mudanya Mütareke binası önünde arya-toka sancak töreni ile sona erdi.