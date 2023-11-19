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Bursa'nın Mudanya ilçesinde vaatleri arasında bir metrekare alanı satmayacağı gibi satılanı da geri alacağı taahhüdünde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, dönemi içerisinde en çok satış yaptığı kırsaldaki Hasköy Mahallesi'nde 22 Kasım'da 14 bin metrekareyi aşkın 22 arsanın satışı için ihaleye çıkıyor.BURSA (İGFA) - 2014 yılında “Mudanya’nın mülklerini satmak değil, satılanları dahi geri alma” vaadiyle iş başına gelen Hayri Türkyılmaz başkanlığındaki Mudanya Belediyesi, mecliste muhalefetin ret oylarına karşılık partisince kabul edilen taşınmazları satışa çıkartmayı sürüyor. Belediye son olarak mülkiyetindeki Hasköy’de bulunan 22 adet arsayı satışa çıkardı.

HER BİRİ ORTALAMA 600'ER METREKARE

Mudanya Belediyesi tarafından verilen ihale bilgilerine göre, her biri ortalama 600'er metrekare olan toplamda 14.012,88 metrekare yüzölçümüne sahip 22 adet arsanın satışından 7'si kapalı teklif usulüyle, 15'i ise Mudanya Belediyesi Encümeni’nde açık teklif usulüyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MUHAMMEN BEDELLER AÇIKLANDI

Mudanya’nın Hasköy Mahallesi’nde Yedikardeş Mevkii’nde yer alan 22 adet arsa için saat 15.00'te başlayacak ihaleler toplamda 1 saat 45 dakika sürecek. Belirlenen muhammen bedellere göre söz konusu arsalar 5 milyon 898 bin lira ile 8 milyon 192 bin lira arasında değişecek fiyatlarla satışa çıkarılacak. 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek ihalelere katılacakların bu fiyatları baz alarak teklif vereceği öğrenilirken, gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye katılmadan önce muhammen bedellerin yüzde 3’üne karşılık gelen geçici teminat bedelini Mudanya Belediyesi’nin ilgili birimine ödemeleri gerektiği kaydedildi.

2015 EYLÜL MECLİSİ TARİHE GEÇMİŞTİ...

Hatırlanacağı gibi, 2015 yılında Eylül ayı toplantısını Hayri Türkyılmaz başkanlığında gerçekleştiren Mudanya Belediye Meclisi, Halitpaşa Mahallesi’ndeki arsa ve Çekrice Mahallesi’ndeki bir tarla vasfındaki taşınmazların satışının yapılabilmesi yönündeki teklifini CHP’li üyeler yerelde muhalefette olan AK Parti ve MHP’li üyelerle birlikte reddetmişti. O dönemde kendi partisinden tepki gören Başkan Türkyılmaz, gündeme getirdiği maddelerin CHP meclis üyeleri tarafından kabul edilmediğini görünce ret kararını oybirliğiyle aldırmıştı.