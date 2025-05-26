Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi’nde düzenlenen mevlit programında, vatan için can veren şehitler dualarla anıldı. Binlerce kişi etkinliğe katıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın Güzelyalı Burgaz Mahallesi Muhtarı Yüksel Kopuz ve Güzelyalı Sosyal Girişim Topluluğu’nun organizesiyle, 16. Geleneksel Şehitleri Anma Günü kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Güzelyalı Emir Ali Usta Kapalı Pazar Yeri’nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Çanakkale’den Kıbrıs’a, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitler için dualar okundu.

Burgaz Mahallesi Muhtarı Yüksel Kopuz, şehitlerin cesaret ve fedakârlıklarının unutulmayacağını, onların nesillere ilham olacağını belirterek, organizasyonda emeği geçen Musa Örnek, Menşur Bakır, Ethem Altın, Aziz Çolakoğlu, Hüseyin Işıkoğlu, Yunus Zeytinci, Bayram Uçar ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Mevlit sonrasında ardından misafirlere ikramlarda bulunuldu.