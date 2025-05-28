İzmit Belediyesi, halka destek sağlamak amacıyla kentteki farklı noktalarda fide dağıtımı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Üretici dostu çalışmalarıyla dikkat çeken İzmit Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik adımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, belediye tarafından temin edilen domates, biber ve patlıcan fideleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

DÖRT NOKTADA DAĞITILDI

Fide dağıtımı; Bekirdere, Alikahya, Kuruçeşme ve Abdurrahman Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmit Belediye Başkanvekili Nilgün Yılmaz, Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, Meclis Üyeleri Gamze Yılmaz Doğan, Özcan Özer, Lütfü Obuz, Celal Hülür, Cengiz Özcan, Nazım Gençtürk, Manav Dernekleri Masası Başkanı Nurullah Özer ve 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Fide dağıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, üreticiler belediyenin bu desteklerinden memnuniyetlerini dile getirdi.