İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzenerji ve İzelman’da 23 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde DİSK Genel-İş Sendikası ile anlaşamadı. Sendika, 29 Mayıs’ta grev başlatacağını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri İzenerji ve İzelman’da çalışan 23 bin işçiyi ilgilendiren 2025-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde DİSK Genel-İş Sendikası ile mutabakat sağlanamaması üzerine bir açıklama yaptı.

Sendikanın 29 Mayıs’tan itibaren grev başlatacağını ilan ettiğini belirten belediye, işçilerin grev hakkına saygı duyduklarını ancak sendikanın uzlaşmama kararını ve grev ilanını haklı bulmadıklarını ifade etti.

Genel-İş Sendikası, günlük taban ücreti 763,44 TL’den 2.168,18 TL’ye yükseltmeyi önerirken bu artışın yıllık yüzde 184 artışa tekabül ettiğine etti.

Sendikanın teklifine göre, 112 günlük ikramiye ile en düşük net aylık ücret 82 bin TL, en yüksek 94 bin TL olacak, işverene maliyeti ise 154 bin TL’ye ulaşacak. Belediye ise en düşük aylık ücreti 59 bin TL, en yüksek 76 bin TL olarak önerdi.

Belediyenin teklifinin yıllık maliyeti 24 milyar TL, sendikanın talebinin ise 32 milyar TL olduğu belirtildi.

Açıklamada sendikanın taleplerine de yer verildi. Sendikanın 15 gün işe devam edenlere yüzde 15 “işe devam primi”, sağlık raporu almayanlara 46 yevmiye teşvik primi, kıdem zammı, koku primi, saha primi gibi 53 yan ödeme kalemi talep ettiğinin altı çizilen açıklamada, haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi, kıdem tazminatının 30 günden 70 güne çıkarılması, evlilik izninin 7’den 10 güne, doğum izninin (ek olarak) 3’ten 7 haftaya uzatılması gibi 26 sosyal izin önerdiği, belediyenin işe devam ve sağlık raporu teşvik primlerini kabul etmediği açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklmada, iştiraklerinin halkın sermayesine dayandığı vurgulanarak, “Belediye şirketleri patron şirketi değil, halkın emanetidir. Kamucu mali disiplin ve verimli çalışma esas alınmalı” denilerek, taleplerin ülke gerçekleri ve belediye imkanlarıyla uyumsuz olduğu savunuldu.

Açıklamada ayrıca sendika temsilcilerini “çalışma arkadaşı” olarak gördüklerini belirten belediye, grevde kanuna aykırı eylemler olması halinde hukuki yollara başvuracağını duyurdu.