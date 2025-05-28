Muğla Milas Belediyesi ekipleri tarafından yaz sezonunun yaklaşmasıyla daha güzel bir çevre için çalışmalar gerçekleştiriliyor.MUĞLA (İGFA) - Şehrin her noktasında ihtiyaca ve talebe göre çalışmalarına devam eden Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçemizin önemli turizm alanlarından olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Boğaziçi Mahallesi’nde yol kenarına atılan molozları temizleyerek alanı görsel açıdan güzel bir görüntüye kavuşturdu.

YAKLAŞIK 55 KAMYON MOLOZ VE ÇÖP TEMİZLENDİ

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un talimatıyla çok sayıda ekip ve iş makinesi ile alanda çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çevre kirliliği yaratan yaklaşık 55 kamyonluk moloz ve çöpün temizliğini gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, vatandaşları gelişigüzel moloz ve çöp dökmemeleri konusunda da uyardı.