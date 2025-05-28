Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Yörük göçü ile başlayacak.ANTALYA (İGFA) - 3 gün sürecek festivalde Yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatılacak. Ünlü sanatçı Funda Arar ve Kıraç da festival kapsamında Antalyalılar ile buluşacak.

FESTİVALDE YÖRÜK KÜLTÜRÜ TÜM YÖNLERİYLE YAŞATILACAK

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için geri sayım başladı. Döşemealtı Düzlerçamı Piknik alanında gerçekleştirilecek festival, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yörüğe ev sahipliği yapacak. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 3 gün boyunca renkli etkinliklerle yörük kültürü tüm yönleriyle tanıtılacak ve yaşatılacak.

TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ DÜZENLENECEK

Festivale Türkiye dışından 25 farklı Türk Devlet ve topluluğundan gelen heyet ve katılımcılar, Türk dünyasından bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetler ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden misafirler gelecek. 4’üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs Cuma günü 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan Karaalioğlu Parkı’na kadar temsili yörük göçü yapılacak.

FUNDA ARAR VE KIRAÇ KONSER VERECEK

30 Mayıs Cuma günü saat 13.00’da festival alanında etkinlikler başlayacak. Yörük Türkmen Festivali’nin resmi açılış töreni ise saat 21.00’de festival alanında olacak. Saat 22.00’de ünlü sanatçı Kıraç Antalyalılarla buluşacak. 31 Mayıs Cumartesi akşam 21.30’da Funda Arar, 1 Haziran Pazar akşamı saat 21.30’da ise Uğur Önür konseri gerçekleştirilecek. Festivalde 3 gün boyunca yurtdışından katılan misafir grupların halk dansları gösterileri, canlı müzikler, atlı akrobasi ve okçuluk gösterileri gibi birçok aktivite olacak.

Geleneksel el sanatlarının sergileneceği stantlarda unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yaşatılacak.