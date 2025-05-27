Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2025 yılının ilk beş ayında düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurdu. 540 kişi tutuklanırken, tonlarca uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen mal varlığına el konuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 ile 22 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılar elde etti. Bu dönemde, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 540 şüpheli tutuklandı, 172 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında, 966 bin adet sentetik ecza tableti, 53 bin adet ecstasy, 75 kilo metamfetamin, 25 kilo sentetik kannabinoid, 12 kilo sentetik kannabinoid ham maddesi, 18 kilo skunk, 13 kilo kokain, 12 kilo esrar ve 1.600 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca, 81 adet ruhsatsız tabanca ve 973 adet fişek de operasyonlarda bulundu.

https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1927246922768687567

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden kaynaklanan mal varlıklarını aklama suçu kapsamında, 6 adet ev, 6 adet araç ve 3 adet arsaya el konuldu.

5 aylık çalışmaları sosyal medya hesabından özetleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü, suç örgütlerine yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.