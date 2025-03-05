Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dünyanın en önemli turizm fuarlarından 59. ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nda Nilüfer’i temsil ederek, ilçenin turizm potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak amacıyla temaslarda bulundu.BURSA (İGFA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen 59. ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı, 190 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Dünyanın en prestijli turizm etkinliklerinden biri olan fuara, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve BTSO 42. Meslek Komitesi Başkanı Erol Bodur da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) standında kentin ve ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Başkan Şadi Özdemir, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve beraberindeki heyet; Sunexpress Airlines Global Ticari Direktörü Helmut Wölfel, Türk Hava Yolları Berlin Müdürü Zekeriya Kuruçam, Türk Hava Yolları Hamburg Ofisi Genel Müdürü Mehmet Ali Söylet, TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı (EHTTA) Başkanı ve İtalya'nın Montegrotto Terme Belediye Başkanı Riccardo Mortandello ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, Bursa’nın ve Nilüfer’in turizm alanındaki projeleri ve iş birliği olanakları konuşuldu.

Nilüfer Belediyesi olarak kültür ve turizm alanında yürüttükleri çalışmaları ve projeleri uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Amacımız Nilüfer’i, uluslararası düzeyde de tanınan ve tercih edilen bir destinasyon haline getirmek. Bu anlamda kentimizin turizm potansiyelini daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Bu tür fuarlar, kentimizin ve ilçemizin turizm vizyonunu güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak için önemli fırsatlar sunuyor” dedi.