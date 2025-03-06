Bursa'da Nilüfer Ramazan Sokağı, Tunaboylular ve Deliormanlılar Derneği Hafize Gün Korosu’nun konseriyle renklendi. Koronun verdiği konser büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, çeşitli programlarla vatandaşların ilgi odağı oluyor. 29 Mart’a kadar açık kalacak alanda, sürpriz eğlenceli programlar da yapılıyor. Bu kapsamda Tunaboylular ve Deliormanlılar Derneği Hafize Gün Korosu, sahne aldı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Nilüfer Ramazan Sokağı’nda düzenlenen konsere vatandaşların yanı sıra dernek üyeleri de ilgi gösterdi.

Programı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Ulusoy, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Gülver Deniz ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyıldız da izledi. Orkestra Şefi Sait Ektaş ve Koro Şefi Hafize Gün’ün yönetimindeki koro, seslendirdiği Türk Halk Müziği ve Balkan ezgileriyle dinleyicilerin beğenisini topladı.

SÜRPRİZ ETKİNLİKLER

Bursa Nilüfer Ramazan Sokağı’nda geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisi de oldu. Özellikle çocukların ilgiyle izlediği gösteri, geceye keyifli bir hava kattı. Ramazan ayı boyunca sürpriz etkinliklere ev sahipliği yapacak Nilüfer Ramazan Sokağı; farklı etkinlikler ve konserlerle önümüzdeki günlerde de Nilüferlilere coşku yaşatmaya devam edecek.