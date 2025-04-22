Bursa Nilüfer 23. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde, voleybol ve hentbol gibi branşlarda gerçekleştirilen eleme maçları coşkuya sahne oluyor. Şenliklerde ilk final müsabakası Küçükler Erkek ve Voleybol kategorilerinde yaşanırken, şampiyonlar kupalarını aldı.BURSA (İGFA)- Bursa Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 23. kez düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri heyecanı, eleme maçlarıyla devam ediyor. İlk etapta badminton müsabakaları ile başlayan şenliklerde voleybol, hentbol gibi branşlarda da heyecanlı maçlar yaşanıyor.

Nilüfer Beediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde oynanan Voleybol Yıldızlar ve Hentbol Minikler kategorilerinde oynanan eleme maçlarında üstün performans sergileyen okul takımları, bir üst tura yükseldi. Voleybol Yıldızlar kategorisinde son 4’e kalan takımlar, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü final maçında karşılaşacak.

İLK FİNAL KÜÇÜKLER VOLEYBOLDA OYNANDI

Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde oynanan Küçükler Erkek ve Kadın Voleybol karşılaşmalarda final heyecanı yaşandı. 17-18 ve 21 Nisan tarihlerinde düzenlenen maçlara 151 takım ve 1510 sporcu katılım gösterdi. Küçükler Erkek Voleybol’da Kayapa Ortaokulu birinci olurken, Küçükler Kadın Voleybol’da A kategorisinde Nilüfer Kadriye Solakoğulları Ortaokulu, B kategorisinde ise Özel Tan Balat Ortaokulu liderliği ele geçirdi. Minik sporcular kupalarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in elinden almanın mutluluğunu yaşadı.