Bursa Nilüfer Belediyesi Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu gösterisi ve sergisinde 18 branşta eğitim alan 800 kursiyer; ortaya koydukları performanslar ve el işi eserler ile göz doldurdular.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi’nin yıl sonu programı renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Gülver Deniz ve Ali Ekber Can, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Bu yıl dekoratif ahşap, süsleme, hasır sepet örücülüğü, yağlı boya resim, tango - bachata, halk dansları, özgün resim, wayuu çanta, amigurumi, bağlama, İngilizce, felsefe, gitar, yoga, çini, dikiş, punch ve makrome olmak üzere 18 branşta 800 kursiyer eğitim aldı. Yoğun geçen eğitim döneminin ardından, kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergi ve gösteri programında izleyiciyle buluştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, yıl boyunca çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, bunun sonuçlarını gördüklerini kaydetti. Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren olgun gençlik merkezlerini önemsediklerini vurgulayan Şahin, “Buralara aktif yaş almanın merkezleri gözüyle bakıyoruz. Altınşehir’deki merkezimiz yaklaşık 2 bin 400 katılımcıya hizmet veriyor. Son kursumuzun katılımcı sayısı 800’dü. Bunlar aslında çok büyük sayılar. Çıkan ürünleri de inceliyoruz. Her biri birbirinden kıymetli, çok güzel eserler olmuş. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından eğitmenlere teşekkür belgeleri verildi ve gitar dinletisi gerçekleştirildi. Grupların çaldığı parçalara katılımcıların da eşlik etmesi güzel görüntüler oluşturdu. Halk dansları gösterisi de programa renk kattı. Tango ve bachata dans gösterileri izleyenlerin alkışlarını topladı. Roman orkestrasının parçaları da eğlenceli anlara sahne oldu. Katılımcılar, el işi eserleri de inceledi.

Birbirinden renkli ve değerli eserleri ortaya çıkaran kursiyerler, sergiyi gezenlerin beğenisini topladı.