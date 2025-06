İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Spil Dağı’nda düzenlenen Karadenizliler Yayla Şenliği’ne katılarak vatandaşlarla horon oynayıp sohbet etti.İZMİR (İGFA) - Karadeniz kültürüne ve toplumsal dayanışmaya verdiği önemi vurgulayan Eşki, İzmir Gümüşhaneliler Derneği Genel Kurulu’nda da birlik mesajları verdi.

İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Karadenizliler derneklerinin birlikte düzenlediği, Bornova Belediyesi’nin de destek verdiği “Karadenizliler Spil Sis Dağı Yayla Şenliği”ne katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Eşki, horon oynadı, sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirerek şenliğe renk kattı.

Başkan Eşki: “Karadenizliler güzelliği gittikleri her yere taşıyor”

Etkinlikte konuşan Başkan Eşki, “Burada sizlerle beraber olup vakit geçirmek, horon etmek, döner yemek benim için büyük mutluluk. Dilerim bu etkinliklerin devamı gelir. Biz bunun için üzerimize düşen, elimizden gelen neyse yapmaya çalışacağız. Türkiye’de her yer çok güzel, Karadeniz bir başka güzel. Karadenizliler de ayrı güzel ve gittikleri her yere güzellik katıyorlar. Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine güç katıyorlar. O yüzden bu etkinlikleri her yerde, daha çok ve daha geniş katılımla yapmalıyız” dedi.

Karadeniz kültürüne bir destek de genel kurulda

Başkan Eşki, aynı gün İzmir Gümüşhaneliler Dayanışma ve Kültür Derneği’nin genel kurul toplantısına da katılarak Karadenizlilerle dayanışma mesajını yineledi