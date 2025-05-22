Bursa'da Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (NKT) “Oyun Yazma Programı 2024” ana seçkisine alınan genç yazarları, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü öğrencileri ile söyleşide buluştu.BURSA (İGFA) - NKT tarafından düzenlenen “Oyun Yazma Programı 2024” kapsamında ana seçkiye alınan oyunların yazarları, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde söyleşi düzenledi. Okulun salonunda gerçekleşen söyleşiye öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Sahne Direktörü M. Burak Dikilitaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Kadir Samet Karaman, Fulden Aytaç ve Salihcan Sezer, yazmaya nasıl başladıklarını ve oyun yazma atölyelerindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Yazarlar, hayata bakış açılarını ve bu bakış açılarının yazın hayatlarını nasıl etkilediğini de aktardılar. Söyleşide öğrenciler, merak ettiklerini de yazarlara yöneltti.

Söyleşi sonunda yazarlar, Nilüfer Belediyesi tarafından basılan ve okulun öğretmenleri ile öğrencilerine armağan edilen kitaplarını imzaladılar.