Günlük tonlarca çöp toplayarak kent ve ilçenin temizliğine büyük katkı sağlayan Kayseri Melikgazi Belediyesi temizlik çalışmaları kapsamında yılda 161 bin 135 ton çöp topluyor.

KAYSERİ (İGFA)- Yapılan temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ilçe sunduklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Daha temiz bir Melikgazi için temizlik hizmetlerimize çok önem veriyoruz. Temiz bir şehir, sağlıklı bir yaşamın temelidir. Gece gündüz ilçemiz sınırlarındaki her mahalleye ulaşarak, temizlik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti veriyoruz. Melikgazi Belediyemizin en büyük giderleri arasında temizlik giderleri yer alıyor. Bütçemizin üçte birini temizliğe harcıyoruz. Personelimizin üçte biri temizlik yapıyor. 41 adet çöp kamyonu, 22 adet yol süpürme aracı, 16 adet geri dönüşüm aracı ve 400’ün üzerinde çalışanımızla Melikgazi’mizi temizliyoruz.

Gece- gündüz çalışan ekiplerimiz yılda yaklaşık 161 bin 135 ton, günde ise 440 ton çöp topluyor. İlçe genelinde 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren temizlik ekiplerimiz, sadece çöp toplamakla kalmıyor; cadde ve sokakların süpürülmesi, konteynerlerin dezenfekte edilmesi, hafriyatların kaldırılması gibi birçok alanda da yoğun çaba harcıyor. Çevre bilincinin artırılması için eğitim ve farkındalık çalışmaları da yapıyoruz. Temiz bir çevre için yalnızca belediyemizin değil, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alması ve daha duyarlı olmasını da hatırlatmak isterim. Temiz bir şehir hepimizin sorumluluğu. Temizlik için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor, ancak daha sürdürülebilir bir çevre için halkımızın da katkısı çok önemli. Vatandaşlarımızın desteğiyle ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Modern temizlik araçları ve özverili ekibi ile yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında günlük ortalama 700 kilometre cadde ve sokağın da süpürülme işlemi yapıldığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "22 süpürge aracımızla her mahallemizin yollarını süpürüyoruz. Aldığımız yeni modern araçlarla vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre sunmayı hedefliyoruz." dedi.