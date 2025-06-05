Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde huzurevlerindeki yaşlıları unutmadı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Nilüfer Belediyesi bünyesindeki huzurevlerini ziyaret etti. Altun, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Yardımcısı Altun, Kurban Bayramı’nı kutlayarak herkesin sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi. Yaşlıların talep ve önerilerini de dinleyen Altun, onların ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ziyaretlerde konuşan Serpil Altun, “Kurban Bayramınızı huzur içinde geçirmenizi diliyorum. Nilüfer Belediyesi olarak sizlerin yanında olmak ve hayatlarınızı daha iyi şartlarda devam ettirmenizi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.