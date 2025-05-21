Bursa Nilüfer Belediyesi, Karadeniz kültürünü Bursa’da yaşatacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da FSM Hastane Alanı’nda 30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında 3 gün düzenlenecek festivalde; yerel lezzetler, alışveriş stantları, konser ve etkinliklerle dolu bir Nilüfer Karadeniz Festivali gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyesi, Karadeniz kültürünü herkesle buluşturmak amacıyla 1. Karadeniz Festivali düzenliyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (FSM) Hastane Alanı’nda renkli etkinliklerin yapılacağı festival için dolu dolu bir program hazırlandı. Karadeniz lezzetleri, alışveriş stantları, halk oyunları ve aktivite alanlarının yer alacağı festivalde çocuklar için de özel oyun alanları hazırlanacak.

Festivalde ziyaretçiler, düzenlenecek konserlerle de keyifli anlar yaşayacak. Festival kapsamında 30 Mayıs akşamı Tuğçe Kandemir, 31 Mayıs akşamı ise Ekin Uzunlar sahneye çıkacak. 1 Haziran’da ise Karadeniz’in sevilen yerel sanatçıları izleyicilerle buluşacak.