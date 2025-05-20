Bitlis'in Tatvan ilçesinde Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve İletişim Alanı öğrencileri, geleneksel gölge oyunu Hacivat ile Karagöz'ü köylerdeki okullarda sahneleyerek kültürel mirası yaşatıyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının "Maarif Eğitim Modeli" kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alan öğrenciler, kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla köylerdeki okullarda etkinlikler düzenliyor. Okuldaki atölyede geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sahne dekorları, Hacivat ve Karagöz kuklaları hazırlayan öğrenciler, bu çalışmayı köylerdeki çocuklara ulaştırıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğretmenleriyle gittikleri Örenlik Köyü İlkokulunda sahneledikleri gölge oyunuyla çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan öğrenciler, gösteri sonunda çocuklara balon verdi, Osmanlı macunu ikram etti.

Okul Müdürü İbrahim Ekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli'ne uygun, sorumluluğunu bilen, değerlerine saygılı, kültürüne ve geçmişine sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Müdür Ekin, "Sahne ve kukla çalışmasını kendileri yaptı. Çevre duyarlılığı da sergileyen öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemelerinden kukla sahnesini hazırladı. Fikir ve çalışma öğrencilere ait. Biz sadece katkı sunuyoruz. Bugüne kadar ilçemize bağlı altı köy okulunda yaklaşık 150 öğrenciye ulaştık. Hacivat ve Karagöz oyununu sergiledik." dedi.