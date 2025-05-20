Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Enstrümantal Konserler” serisinin ikincisi olan Gitardan Tınılar konseri, 21 Mayıs Çarşamba günü

saat 20.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Gitardan Tınılar” konseri ile SBB Kent Orkestrası sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşatacak. Klasik gitarın eşsiz tınıları Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konser, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’da başlayacak.

Klasik gitarın eşsiz tınılarının yankılanacağı gecede, müzikseverler hem klasik hem de modern ezgilerle dolu bir repertuvarla buluşacak. SBB Kent Orkestrası’nın yorumlarıyla hayat bulan eserler, izleyicilere enstrümantal müziğin zarif dünyasını sunacak.

Sakarya Büyükşehir’den davet Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “21 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Gitardan Tınılar konserine tüm Sakaryalılar davetlidir” denildi.