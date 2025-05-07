Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, Ilgaz’ın zorlu yaşamından edebi mirasına, Marko Paşa dergisindeki çalışmalarına kadar uzanan yaşam öyküsü konuşuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Akkılıç Kütüphanesi’nde, Turgay Fişekçi moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, yazar Sevengül Sönmez ile tiyatrocu, yazar Sadık Aslankara, Rıfat Ilgaz’ın hayatı ve Türk edebiyatına katkılarını ele aldı.

Rıfat Ilgaz’ın hayatını anlatan Turgay Fişekçi, yazarın talihsiz bir hayatı olduğunu söyledi. İkinci kitabı “Sınıf”ın ardından tutuklanan Ilgaz’ın hayatının sanatoryum ile hapishane arasında geçtiğini belirten Fişekçi, “Rıfat Ilgaz, 70 yaşına geldiğinde doğduğu topraklar olan Cide’ye dönme kararı alıyor. Ancak o dönemde 12 Eylül 1980 askeri darbesi oluyor ve Rıfat Ilgaz yine ilk gözaltına alınan kişi oluyor” dedi.

Marko Paşa dergisinin Rıfat Ilgaz’ın yazın ve mizahına etkilerini anlatan Sevengül Sönmez de, “Dergi, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali tarafından 1946 yılında yayın hayatına başlamıştı. Rıfat Ilgaz da, 1947 yılında Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Mim Uykusuz ile birlikte derginin daimi kadrosunda yer aldı. Bu ustalarla birlikte dergiyi çıkarma süreci onun hem edebi hayatına hem de mizahına önemli katkı sağladı” diye konuştu.

Sadık Aslankara ise Rıfat Ilgaz ile olan anılarından bahsetti. Rıfat Ilgaz ile ilgili belgesel hazırladıklarını dile getiren Aslankara, 2022 yılında bu belgeseli “Cide’nin Rıfat’ı” ve “Rıfat’ın Cide’si” olmak üzere iki bölümde yayınladıklarını söyledi. Aslankara, İlhan Selçuk’un sözüne atıfta bulunarak Ilgaz için, “Tepeden tırnağa aydın sorumluluğu taşıyan güzel bir adamdı” tanımlamasında bulundu.