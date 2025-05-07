Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Komşum Gönüllülük Hareketi” projesiyle yurtlarda tüketilmeyen 10 milyon 178 bin porsiyon yemek, gönüllü öğrenciler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, “Gençlerimiz israfı önlüyor, iyiliği paylaşıyor” dedi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, “Komşum Gönüllülük Hareketi” projesiyle tüketilmeyen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

2018-2019 öğretim yılından bu yana yürütülen projede, yurt yemekhanelerindeki artan yemekler hijyenik koşullarda paketlenerek, “Komşum” mobil uygulaması üzerinden talep edenlere gönüllü öğrenciler tarafından teslim ediliyor.

24 BİN GÖNÜLLÜ, 10 MİLYON PORSİYON YEMEK

Türkiye genelinde 499 yurtta uygulanan projeye 24 bin 670 öğrenci gönüllü katıldı, 3 bin 720 vatandaş hizmetten faydalandı. Bugüne kadar 10 milyon 178 bin 240 porsiyon yemek israf olmaktan kurtarıldı. Gönüllüler, yemekleri elektrikli motosiklet, bisiklet veya yaya olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Proje, komsum.gsb.gov.tr web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yürütülüyor; özel sektörde de uygulanması planlanıyor.

BAKAN BAK’TAN ÖVGÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Gençlerimiz israfı önlüyor, iyiliği paylaşıyor. Bu projeyle gönüllülük kültürü güçleniyor, yurtlarımız topluma katkı sağlıyor. Sosyal dayanışmayı artırmak için gençlerimizi destekliyoruz. Tüm gönüllülere teşekkür ediyorum” dedi. Proje, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırırken, yönetim süreçlerinde aktif rol almalarını da sağlıyor.