Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu (EBİİF), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İki bölge arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları üzerine verimli görüşmeler üzerine konuşulan ziyarette Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Serhun Alakuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan bağların daha da güçlendirilmesi yönündeki istek ve kararlılıklarını ifade ettiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’yla gerçekleştirilen görüşme sonrası Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyoun Başkanı Serhun Alakuş, “Ege Bölgesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik köprülerin güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adım olmasını temenni ederiz.” dedi.

Kaynak: İGF