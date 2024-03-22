Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin sosyal belediyecilikte zirve eseri Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (BAREM) Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) bölümünde kalan üyeler, Yaşlılar Haftası kapsamında sergi açtı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ALBAM kalan yaşlılar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Takılardan çantaya, resimlerden dantel örgülere, ahşap boyamadan çeşitli süslere kadar birçok el emeği göz nuru ürünün görücüye çıkarıldığı sergi büyük beğeni topladı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde yer alan serginin açılışını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte bu özel günde ALBAM sakinlerini yalnız bırakmayan Başkan Dündar, sergiye gezerek tüm eserleri tek tek inceledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BAREM bünyesinde yer alan Alzheimer Bakım Merkezi ile alzheimer hastalarının yaşamına değer kattıklarını ifade ederek, “BAREM, insanlar için büyük bir moral kaynağı, ülkemiz için ise büyük bir örnek teşkil etti. El becerileri ve hobileri geliştirecek kursları, bahçe ve salonunda yer alan spor aletleriyle adeta kaliteli yaşamın merkezi haline geldi. Bu önemli merkezin ALBAM bölümünde kalan üyelerimiz Yaşlılar Haftası dolayısıyla çok güzel bir sergi oluşturdu. El emeğiyle ürettikleri birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptık. Çok güzel bir sergi ortaya çıkmış. Ben herkesi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum” dedi.