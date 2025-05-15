Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Aydın, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve özel gereksinimli bireylere engelsiz bir yaşam sunmak için yapacakları çalışmaları anlattı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında OBAM üyeleri Nihan Kardaşko, Fatih Diden, Melike Kırço, Eslem Mert, Kadriye Dokumacı ve Ertan Ataş’ı makamında ağırladı. OBAM sakinleri ile yakından ilgilenen ve ziyaret süresince neşelerine, enerjilerine ve mutluluklarına ortak olan Başkan Aydın, engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımı için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

“YILIN HER GÜNÜ ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMALIYIZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gerçekleşen ziyarette engelli bireylerin hazırladığı röportaj sorularını da cevapladı. Dünya Engelliler Haftası’nın sizin için önemi nedir? sorusuna cevap vererek röportaja başlayan Başkan Aydın, “Engelli vatandaşlarımız bizim için çok değerli. Sadece 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda değil, yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, onlar için güzel projeler yaparak hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Başkan Aydın, Osmangazi’de yaşayan vatandaşlarınıza Dünya Engelliler Haftası’nda ne söylemek isterseniz? şeklinde yöneltilen soruya ise, “Dünya Engelliler Haftası’nın ilk gününde engelli vatandaşlarımız için kahvaltı programı düzenledik. Genç Kafe’de engelli vatandaşlarımız ile birlikte kahve yapacağız. Engelli bireylerimizin katılımıyla uçurtma şenliği düzenleyeceğiz. Engelli bireylerimiz ile hayatın her bölümünde bir arada olmak istiyoruz” cevabını verdi.

Engelli vatandaşların günlük yaşamda daha rahat edebilmeleri için şimdiye kadar ne gibi adımlar attınız ve önünüzdeki dönemde onların hayatını kolaylaştıracak ne gibi adımlarınız olacak? Sorusu ile röportaja devam eden Başkan Aydın, “Ulusların gelişmişlik seviyesi, engelli vatandaşların hayatlarını ne kadar kolay idame etmesi ile doğru orantılıdır. Engelli bireyler kaldırımlarda, sokakta, yolda ve trafikte ne kadar kolay ve rahat ulaşıma sahipse, çalışma hayatlarında ve günlük yaşamlarında zorluklar yaşamıyorsa o ülke aynı düzeyde gelişmiş sayılır. Osmangazi Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği önlemleri almak ve iyileştirmeleri yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var” diye konuştu.

“ERİŞEBİLİR BİR OSMANGAZİ HEDEFLİYORUZ”

Fiziksel erişilebilirlik konusunda ne gibi düzenlemeler yaptınız veya yapmayı planlıyorsunuz? sorusuna cevap vererek röportajı tamamlayan Başkan Aydın, “Fiziksel erişebilirlik, engelli bireylerin kendi başlarına hayatlarını idame ettirebilmeleri için olmazsa olmazlardan. Biz de bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri için erişebilir bir Osmangazi hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın işyerlerinde, sokaklarda, kaldırımlarda sıkıntılar yaşamalarını sağlayacağız” dedi.