Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye çalışanlarına yönelik ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ eğitimi verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, hizmet ve projelerleyürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının içeriğini yeni eğitimlerle güçlendiriyor.Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda belediye personelinin yoğun katılımı ile gerçekleşen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’eğitiminde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konularında önemli bilgiler verildi.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi işbirliğinde düzenlenen eğitimde, yapılan araştırmalara göre şiddetin önlenmesinde en önemli faktörün toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olduğunadikkat çekildi. Eşitsizliğin önlenmemesi durumunda ise aile içi, kadına yönelik ve toplumsal şiddetin ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR”

Bursa Barosu Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlusu Avukat Özlem Gürgen Eldem tarafından verilen eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması, bu eşitliğin hizmet olarak nasıl uygulanabileceği ve izlenmesi konuları ele alındı.Belediyede bulunan her müdürlükten personele yönelik olarak düzenlenen eğitim hakkında bilgiler veren Avukat Özlem Gürgen Eldem, “Eğitimin ilk gününde, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir? Eşitlik ve eşitsizlik kavramları hayatımızı nasıl etkiliyor? Bizlerin hayatını farkında olmadan nasıl etkiliyor? Mevzuat ve sosyokültürel yapımızda eşitlik ve eşitsizlik kavramları nelere yol açıyor?Mevzuat olarak kadınlar ve erkekler çalışma ve aile hayatında nerede yer alıyorlar?Bu konuları konuştuk.

Toplumsal eşitliği sağlamak için neler yapmalıyız ve bu mücadeleyi nasıl yaygınlaştırmalıyız konularını anlattık. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kavramını ilk önce kendimiz içselleştirmeliyiz. İçselleştirip kendi çevremizde yaymalıyız. Aile içerisinde, kendi ve çalışma hayatımızda bunu yaygınlaştırmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin önlenmesinde en önemli faktör. Biz eşitsizliği önleyemezsek, aile içi, kadına yönelik ve toplumsal şiddeti önleyemeyiz. Şiddetin önlenmesi noktasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması çok önemli bir faktör” dedi.

Bursa Osmangazi Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu görüşüne istinaden belediye meclisince alınan karar doğrultusunda ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ eğitimi,yıl boyunca tüm personele yönelik verilecek.

