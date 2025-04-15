MEB tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan üçüncü örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar Youtube üzerinden erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik birinci ve ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı. Üçüncü örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı.

Üçüncü örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında üç defa yayımlanması planlanan örnek soru kitapçıklarının tamamıyla toplamda 135 soru paylaşılmış oldu.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Sözel Bölüm Örnek Soruları" için tıklayınız.



Sayısal Bölüm Örnek Soruları" için tıklayınız.