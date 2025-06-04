Bursa Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camileri temizleyerek bayrama hazır hale getiriyor.

BURSA (İGFA) - İlçe genelindeki camilerde yıl boyunca rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştıran Osmangazi Belediyesi, ibadethanelerde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, camilerin iç ve dış alanları detaylı bir şekilde temizleniyor. Halılar da hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor. Cami bahçeleri, şadırvanlar, abdesthaneler ve tuvaletler de hijyen kurallarına uygun olarak temizleniyor. Ayrıca camilerin avizeleri, pencereleri, mihrap, minber ve kürsü gibi bölümleri de özenle temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor. Bu sayede vatandaşlar da sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor. İbadethanelerin temizliği, belirli periyotlar halinde Kurban Bayramı’nın ardından da devam edecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kurban Bayramı’na kavuşmamıza sayılı günler kala yıl boyunca düzenli olarak yaptığımız cami temizliği çalışmalarını yoğunlaştırdık. İlçemizdeki camiler, belediye ekiplerimiz tarafından titizlikle temizlenerek yurttaşlarımızın temiz ortamlarda ibadetlerini yapmaları sağlanıyor” dedi.