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Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Avrupa Birliği hibe programlarından biri olan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında School to Farm (Okuldan Çiftliğe) projesinde, proje ortaklarından biri oldu.BURSA (İGFA) - Polonya Varşova’da ilk toplantısı ile başlayan ve Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı tarafından ortaklaşa finanse edilen “School to Farm (Okuldan Çiftliğe)” isimli proje, çiftliklerde veya doğada mekâna dayalı öğrenme aracı olarak kullanılacak disiplinler arası bir yaklaşım kullanarak benzersiz didaktik oyunlar ve ders müfredatı geliştirmek için tasarlandı.

Proje; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanata (STEAM) olan ilgiyi teşvik ediyor. “Okuldan Çiftliğe” projesi öğrenciler için gerçek ve sanal gerçekliğin kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği yenilikçi bir eğitim projesi olarak ön plana çıkıyor. Proje için Türkiye’den Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Finlandiya'dan Polygonal North oy ve Yunanistan'dan Smart Umbrella şirketleri ile Polonya'dan SzkolaPodstawowa z OddsialamiDwujeycznymi ve Letonya'dan GrundzălesPamatskola okulları eşliğinde 5 farklı ülke ortaklaşa çalışma yapıyor.

Okuldan Çiftliğe Projesi, Polonya’daki açılış toplantısının ardından düzenli yapılan çevrimiçi toplantılarla devam etti. Ortaklar tarafından tarım, sağlıklı gıda, teknoloji ve eğitim sektörüyle işbirliği içinde öğretmenler ve çiftçilerle yapılan görüşmelerle elde edilen bir bilgi tabanı oluşturuldu. STEAM eğitim yaklaşımı ile yenilikçi ders planlarıyla müfredat geliştirmeye başlayan proje ortakları, 1-6 Ekim 2023 tarihinde Yunanistan’ın Selanik şehrinde buluştu ve 5 gün süren atölye çalışması ile geliştirmiş oldukları müfredatı yakından inceledi. Osmangazi Belediyesi’nin de Türkiye ortağı olarak katıldığı toplantıda geliştirilen ders planlarının sunumları yapıldı.

Ekoloji ve pedagojiyi bir araya getiren proje, çalışmalara, hem çevrimiçi olarak hem de Finlandiya’da tekrar ortakları buluşturarak bu defa dijital oyunlar geliştirmek üzere devam edecek. Proje’nin son toplantısı ise Türkiye’de Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde olacak ve Proje Ağustos 2024’de sonlanarak geliştirdiği kaynakları hizmete sunacak.

Projenin sunduğu açık kaynaklara https://schooltofarm.com/ web sitesinden ulaşılabiliyor ve Proje Instagram/schooltofarm ve Facebook/SchooltoFarm sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.