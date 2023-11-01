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1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanserine farkındalık amacıyla düzenlenen etkinliklerde Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nce "Farkındayım, Korkmuyorum" paneli düzenlendi.bursaekspres.com / BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile Soğanlı Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

"Farkındayım, korkmuyorum" etkinliğine Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Rıdvan Güler, Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Özkul, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Zeynep Yıldırım, kadın meclis yönetiminde bulunan Derya Başak, Rezzan Erden, Müşerref Diker, Zeynep Kolay, Havva Altın, Özlem Usta ve Nebiye Soypak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dr. Büşra Kaba'nın konuşmacı olduğu programda meme kanserinde erken tanı ve teşhisin önemi, KETEM faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Meme kanseri, rahim ağzı gibi kanser türlerinde erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Büşra Kaba, erken teşhisin her kanser türünde büyük önem arz ettiğini belirtirken, "Özellikle, meme kanseri ve rahim ağzı kanserlerinde erken teşhis tedavinin iyi ilerlemesi açısından çok önemli. Bizler KETEM olarak vatandaşlarımıza rutin kontrollerini geciktirmemelerini ve belli dönemlerde merkezlerimize gelerek tarama testlerinden geçmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

KETEM merkezlerinde üç kanser türüne tarama yaptıklarını belirten Dr. Büşra Kaba, kadınlarda meme kanseri ve serviks kanserine karşı taramaların sürdüğünü, 40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mammografi çekimi yapılmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.

Farkındalık etkinliğinde Osmangazili kadınlar, programda "Erken tanı hayat kurtarır" fotoğraf çerçevesiyle poz vererek, farkındalığa katkı sağladı.