Son zamanlarda enflasyonun düşmesi ile birçok üründe indirime gidilmesi, Bursa pazarlarında karşılık bulmadı. Fiyatlar, mevsim normallerinin üzerinde kaldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da pazarlar, vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Enflasyonda düşüş görülmesiyle birlikte birçok ürün ve sektörde indirime gidilmesi, Bursa pazarlarında karşılık bulmadı. Yaz sebze ve meyveleri, geçmiş yıllara göre piyasanın çok üzerinde kaldı.

Bursa Tuz Pazarı'nda çileğin kilogramı 80, şeftalinin kilogramı 60, taze fasulyenin kilogramı 80, sivri biberin kilogramı 70, patlıcanın kilogramı 30 TL'den satılırken domates fiyatları ise kilogram başına 30 ila 70 TL arasında satışa sunuluyor.

Tuz Pazarı'nda küçük kavanunun tanesi ise 50 TL'den alıcı buluyor.

Pazar esnafı fiyatların normal olmadığının farkında olduklarını kaydederek fiyat aralıklarını olabildiğince düşük tutmaya çalıştıklarını ifade ederken vatandaşlar ise pazar fiyatlarının cep yaktığını, acil ve önemli ihtiyaçlar halinde alışveriş yapamadıklarını belirtiyor.