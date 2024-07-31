Bursa Rotary Kulübü'nde kısa bir süre önce Rtn. Can Özpehlivan'dan başkanlık bayrağını devralan Rtn. Serdar Tahtakıran, dönemin üçüncü toplantısını Çekirge Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - 28 üyeli Bursa Rotary Kulübü’nün 2904'üncü toplantısının açılışını yapan Dönem Başkanı Rtn. Serdar Tahtakıran, üyelere yönelik çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. 2024-2025 dönem RYLA'sı için 20 kişilik bir topluluk ile Havacılık RYLA'sı yapılması planlandı. Havacılık RYLA'sı için Rtn. Celal Gökçen'in Yenişehir'de havacılık konusunda aktif olan şirketinden destek alınması kararlaştırıldı.

HUKUKÇU METİN SEZGİN 'NUTUK'LA TARİHİ BİLGİLERİ PEKİŞTİRDİ

Bursa Rotary Kulübü'nün toplantısında hukukçu ve kulüp üyesi olan Rtn. Metin Sezgin, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması konulu konuşma gerçekleştirdi.

Lozan Barış Antlaşması ile birlikte Sevr Antlaşması'nın feshedildiğini anlatan Av. Sezgin, "Türkiye Hükümeti İtilaf Devletleri tarafından resmi olarak tanınmış, bu antlaşmayla beraber kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Bu barış antlaşmanın en büyük önemi ise, Türkiye'nin bugünkü sınırlarının çizilmesine yol açmış olması" dedi. Sezgin, toplantıda üyelerin tarihi bilgilerini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eserinden örnekler vererek pekiştirdi.