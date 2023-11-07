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Bursa Şehir Hastanesi'nde 2023 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) kapsamındaki yangın tatbikatı ve uygulamalı temel yangın eğitimi başarıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Şehir Hastanesi'ndeyangın senaryosu saat 09:30’da masa başı olarak başlarken, daha sonra uygulama tatbikata dönüştü.



Senaryo gereği hastanenin YGAP ek hizmet binası personel ofisinde yangın çıktı. Duman dedektörlerinin yangını algılaması ve yangın butonuna basılması neticesinde CCTV’ye giden yangın ihbarı ile KIRMIZI KOD (4444) verilmiş ve yangın senaryosu söz konusu mahalde devreye girdi.

Hastanenin YGAP ek hizmet binası personel ofisinde çıkan yangın sonrası KIRMIZI KOD verilirken, Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) başkanı tarafından Olay Yönetim Ekibi toplanarak aktive edildi. Konferans salonunda yapılan masa başı tatbikata tüm Hap ekipleri katılım sağladı.

Oluşan yoğun duman dolayısıyla yan ofiste çalışan bir personel etkilenmiş, yürüyebilen, çalışan personelimiz kendi imkanlarıyla acil çıkış güzergahları kullanılarak tahliye edildi.

Personel ofisinde mahsur kalan bir çalışan olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, tahliye edilen çalışan personel içerisinde tedaviye ihtiyacı olan bir kişi triaj neticesinde alanda bulunan ambulanslarla acile sevk edildi.

Yapılan değerlendirmede YGAP ek binasındaki yangının 1. Düzey yangın olduğundan kendi imkanlarımızla (Hap müdahale ekipleri) söndürüldü. Tahliye işlemleri plana uygun olarak hastane personeli dumansız alana (temiz alana) itfaiye ekiplerince taşınırken, desteksiz yürüyebilen personellerin acil kaçış güzergahlarından tahliye edilip acil toplanma alanlarında toplanması sağlandı.

Daha sonra HAP başkanı talimatı ile YEŞİL KOD ACİL DURUM SONLANDIRMA verilerek tatbikat sona erdirildi. Masa başı ve uygulama tatbikatının başarıyla tamamlanması ile uygulamalı Temel Yangın Eğitimine geçilmiş verilen teorik eğitimin ardından itfaiye ekiplerince alanda çıkartılan kontrollü yangın katılım sağlayan çalışanlarımız tarafından yangın söndürme ekipmanları kullanarak başarıyla söndürüldü.