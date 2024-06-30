Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaz sezonu dolayısıyla sahil şeridi denetimlerine Gemlik ilçesinden başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik sahil şeridinden başladığı denetimlerde, Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz ve Kurşunlu sahillerinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş'ın sahil denetimine Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da eşlik etti.

Sahillerin temizliği ve güvenliği başta olmak üzere kıyılarımızı işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapı sorunları hakkında ilgili kurum yetkililerimizden bilgi alarak sahil hattı boyunca, vatandaşlarımızla sohbet edip öneri ve taleplerini dinlediklerini belirten Vali Demirtaş, "Cennet vatanımızda bizlere emanet edilen tabiat varlıklarımıza en iyi şekilde sahip çıkmak temel vazifemiz. Kıyılarımızı, sahillerimizi ve denizlerimizi el birliği ile koruyacağız. Denizler bizim ortak mirasımızdır" mesajı verdi.

????Gemlik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Haziran mesajı Bursa sahil şeridi denetimlerimize; Gemlik ilçemizden başlayarak Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz , Kurşunlu sahillerinde incelemelerde bulunduk. Sahillerimizin temizliği ve güvenliği başta olmak üzere kıyılarımızı işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapı sorunları hakkında… pic.twitter.com/N1bZe7vWL2 — Mahmut Demirtaş (@mahmutdemirttas) June 30, 2024