Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir’e modern itfaiye istasyonu kazandırılacağının müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, eski ve işlevini yitiren, ihtiyaca karşılamakta zorlanan Yenişehir İtfaiye İstasyonu için harekete geçmiş, ilçeye yeni ve modern bir istasyon kazandırmak için çalışmalara başlamıştı.

Çalışmalar sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilen teklif, bugün gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEMESİ ONAYLANDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir’e modern itfaiye istasyonu kazandırmak için yapılan görüşme ve talepler sonrası gerekli imar değişikliği düzenlemesinin bugün yapıldığını, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle onayladığını kaydetti. Başkan Ercan, mülkiyeti ilçe belediyemize ait olan ve Büyükşehir Belediyesi'ne itfaiye istasyonu yapılması kaydıyla tahsisini yapacakları arsanın üzerine, Yenişehir’in ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Modern İtfaiye İstasyonu’nun şehrimize kazandırılması noktasında, Büyükşehir Belediye Meclisi’mizin ve Büyükşehir İmar Komisyonumuzun değerli üyelerine teşekkür teşekkür etti.